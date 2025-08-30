LA NACION

Tres personas trasladadas tras una salida de vía en Fontellas

PAMPLONA, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

Tres personas han sido trasladadas la mañana de este sábado tras sufrir una salida de vía en Fontellas, según ha informado el Gobierno foral. El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 8.20 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tudela, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de Tráfico de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido cuando el vehículo, que circulaba en sentido norte, ha sufrido una salida de vía y ha volcado lateralmente a la altura del kilómetro 227,3 de la AP-68 (Autopista del Ebro). Tras estabilizar el vehículo, los servicios de emergencia han trasladado a tres personas al Hospital Reina Sofía de Tudela. Un hombre y una mujer, que sufren policontusiones con pronóstico reservado; y una niña de dos años, sin daños apreciables en el momento de la intervención, que ha sido trasladada para descartar posibles lesiones.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.

