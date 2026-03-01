Tres petroleros sufren daños en el golfo Pérsico durante el conflicto entre EEUU e Irán

Por Yousef Saba, Jaidaa Taha y Jonathan Saul

DUBÁI/LONDRES, 1 mar (Reuters) -

Al menos tres petroleros sufrieron daños frente a la costa del Golfo después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán provocaron represalias iraníes que pusieron a los buques mercantes en riesgo de sufrir daños colaterales, informaron el domingo fuentes marítimas y funcionarios.

Los riesgos para el transporte marítimo comercial se han disparado en las últimas 24 horas, con más de 200 buques, incluidos petroleros y buques cisterna de gas licuado, fondeados en el estrecho de Ormuz y aguas circundantes, según datos marítimos publicados el domingo.

Irán ha declarado que ha cerrado la navegación por esta importante vía marítima.

"El ataque estadounidense-israelí contra Irán aumenta drásticamente el riesgo para la seguridad de los buques que operan en el golfo Pérsico y las aguas adyacentes", dijo Jakob Larsen, director de seguridad y protección de la asociación marítima BIMCO.

"Los buques con conexiones comerciales con intereses estadounidenses o israelíes son más propensos a ser atacados, pero otros buques también pueden ser atacados deliberadamente o por error", agregó. (Reporte de Yousef Saba, Jaidaa Taha y Jonathan Saul, con información adicional de Yannis Souliotis, Arathy Somasekhar, Enes Tunagur, Muhammad Al Gebaly y Nadine Awadalla; edición en español de Javier López de Lérida)