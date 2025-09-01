Tres policías heridos en un ataque con explosivos en el Cauca, en el suroeste de Colombia

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos tres policías colombianos han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, como consecuencia de un ataque con explosivos ejecutado este domingo en el sur del departamento del Cauca, en el suroeste del país.

El ataque ha tenido lugar este domingo alrededor de las 16.50 horas (hora local, 23.50 hora peninsular española) contra una comisaría ubicada justo frente a la sede de la Alcaldía en el municipio de El Bordo, donde se han desplegado unidades del Ejército y de la Policía en busca de los responsables, han indicado medios locales como El Espectador y W Radio.

Uno de los agentes ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital San José, en la ciudad de Popayán, mientras que los otros dos están recibiendo tratamiento médico en el hospital local de El Bordo, y se encuentran estables.

Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque, si bien el bloque Carlos Patiño, perteneciente a la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que lidera alias Iván Mordisco ha atentado en reiteradas ocasiones contra la fuerza pública en este departamento.