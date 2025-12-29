Tres policías turcos y 6.000 milicianos de Estado Islámico mueren en un enfrentamiento

Por Umit Bektas

YALOVA, Turquía, 29 dic (Reuters) -

Tres policías turcos y seis milicianos del Estado Islámico murieron el lunes en un tiroteo en el noroeste de Turquía, informó el ministro del Interior, una semana después de que más de 100 presuntos milicianos del grupo fueran detenidos por planear ataques en Navidad y Año Nuevo.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, dijo que ocho policías y otro miembro de las fuerzas de seguridad resultaron heridos en una redada en una propiedad en la ciudad de Yalova, en la costa del mar de Mármara, al sur de Estambul. A primera hora del lunes se registraron más de 100 domicilios en todo el país.

Turquía ha intensificado este año las operaciones contra presuntos milicianos del Estado Islámico, en un momento en que el grupo vuelve a cobrar protagonismo en todo el mundo.

Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra los milicianos en el noroeste de Nigeria la semana pasada, y los dos hombres armados que atacaron un evento de Jánuca en la playa Bondi de Sídney este mes parecían haber actuado por inspiración del Estado Islámico, ha dicho la policía australiana.

El 19 de diciembre, el ejército estadounidense lanzó ataques a gran escala contra decenas de objetivos del Estado Islámico en Siria en represalia por un ataque contra personal estadounidense.

LA REDADA DURÓ HORAS

La policía asaltó una casa en Yalova ante la sospecha de que milicianos se escondían allí durante la noche. Se escucharon disparos esporádicos durante la operación, que duró casi ocho horas, según un fotógrafo de Reuters en el lugar de los hechos.

La policía turca detuvo la semana pasada a 115 presuntos miembros del Estado Islámico que, según dijeron, planeaban llevar a cabo ataques en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en el país.

Yerlikaya dijo a los periodistas que los milicianos muertos en el ataque del lunes eran todos ciudadanos turcos, y añadió que cinco mujeres y seis niños fueron sacados con vida de la propiedad.

En el último mes, la policía detuvo a un total de 138 sospechosos del Estado Islámico y llevó a cabo operaciones simultáneas el lunes por la mañana en 108 direcciones diferentes de 15 provincias, añadió.

La policía había acordonado la carretera que se aproxima a la casa y se veía humo saliendo de un incendio cercano, mientras un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona.

La oficina del fiscal general de Estambul dijo la semana pasada que milicianos del Estado Islámico planeaban ataques contra no musulmanes.

Hace casi una década se atribuyó al grupo yihadista una serie de ataques contra objetivos civiles en Turquía, entre ellos un ataque con armas de fuego en un club nocturno de Estambul y el principal aeropuerto de la ciudad, en el que murieron decenas de personas.

Turquía era un punto de tránsito clave para los combatientes extranjeros, incluidos los del Estado Islámico, que entraban y salían de Siria durante la guerra en ese país.

La policía ha llevado a cabo operaciones regulares contra el grupo en los años posteriores y ha habido pocos ataques desde la ola de violencia entre 2015 y 2017.

