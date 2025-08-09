Tres soldados tailandeses heridos por una explosión en la frontera con Camboya

La explosión de una mina terrestre hirió el sábado a tres soldados tailandeses que patrullaban cerca de la frontera con Camboya, días después de que ambos países alcanzaran un alto el fuego.

La detonación se produjo en la provincia de Sisaket sobre las 10:00 (03:00 GMT), declaró el ejército tailandés en un comunicado.

Un soldado tiene una herida grave en la pierna, otro resultó herido en la espalda y el brazo y el tercero sufrió daños en una oreja.

Este suceso se produce después de que al menos 43 personas murieran por un conflicto fronterizo de cinco días entre Tailandia y Camboya que terminó el 29 de julio.

Los enfrentamientos —que implicaron aviones, artillería, cohetes y combates de infantería— terminaron gracias a un alto el fuego, tras la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump.

Tailandia y Camboya mantienen una disputa de larga data sobre templos fronterizos, pero los recientes acontecimientos son los más sangrientos en décadas.

El primer ministro interino de Tailandia, Phumtham Wechayachai, se encontraba el sábado en la provincia vecina de Surin y ordenó al ejército que se asegurara de que los soldados heridos recibieran tratamiento médico completo.

El mes pasado, los enfrentamientos en la frontera, que se extiende a lo largo de 800 kilómetros, obligaron a más de 300.000 personas de ambos lados a huir de las zonas de combate.