Tres trabajadores ferroviarios detenidos por el accidente de tren de Odisha con 293 muertes

La Oficina Central de Investigación india (CBI, por sus siglas en inglés), ha informado de la detención de tres trabajadores ferroviarios en relación con el grave accidente de tren ocurrido el 2 de junio en Balasore, en el estado indio de Odisha, y en el que murieron 293 personas y más de un millar resultaron heridas.

Estas son las primeras detenciones relacionadas con el accidente y se producen después de que las conclusiones preliminares apuntaran al fallo humano como causa del accidente. Entre los detenidos están el ingeniero Arun Kumar Mohanta, el ingeniero Mohammad Amir Jan y el técnico Pappu Kumar, informa el diario 'The Times of India'.

Los arrestos están referenciados a las secciones 304 y 201 del Código Penal indio, que tipifican la destrucción de pruebas y el homicidio culpable.

Los tres detenidos pasarán este sábado a disposición judicial y podrán empezar a ser interrogados. Además comienza el plazo de 90 días para la presentación de cargos.

El accidente se debi√≥ as√≠ a una negligencia de varios responsables que no cumplieron con los procedimientos de seguridad, en particular tras los cambios de dise√Īo realizados hace tres a√Īos, seg√ļn el informe preliminar filtrado a la prensa. El informe no se ha publicado todav√≠a oficialmente para no influir en la investigaci√≥n penal.

Los se√Īalados pertenecen principalmente al departamento de se√Īalizaci√≥n, pero tambi√©n hay responsables que no informaron de los cambios realizados en el dise√Īo.

Tres trenes, dos de pasajeros y uno de mercancías, colisionaron el pasado 2 de junio en la estación de Bansalore, en Odisha. Desde el accidente se han multiplicado los llamamientos a mejorar la red ferroviaria, gran parte instalada en la época colonial, y a instalar sistemas de prevención de choques.

