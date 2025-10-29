LA NACION

Tres tripulantes de helicóptero mueren tras accidente en planta de gas de Pluspetrol de Perú

LIMA, 29 oct (Reuters) - Tres tripulantes de un helicóptero murieron el miércoles luego de que la nave sufriera "un accidente" mientras realizaba maniobras de carga en una planta de gas de la compañía Pluspetrol en el sureste de Perú, dijo la empresa petrolera.

Las tres víctimas del helicóptero de la empresa Helisur trabajaban en la zona de operaciones aéreas de la Planta de Gas Natural Malvinas, en el distrito de Megantoni de la región del Cusco, precisó Pluspetrol en un comunicado.

La compañía no ofreció más detalles sobre el accidente.

Pluspetrol es el operador del Consorcio Camisea, que explota los campos de gas de Malvinas, el mayor del país andino. (Reporte de Marco Aquino)

