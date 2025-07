Trey Hendrickson pone fin a su paro y se unirá a los Bengals, según fuente de AP

CINCINNATI (AP) — Trey Hendrickson puso fin a su huelga y se presentará el miércoles con los Bengals de Cincinnati, informó el martes una persona familiarizada con el asunto.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el movimiento no había sido anunciado.

El ala defensiva All-Pro se perdió los primeros cinco días del campo de entrenamiento y acumuló US$250.000 en multas. Hendrickson dejó Cincinnati antes del inicio del campamento y estaba entrenando en Jacksonville, Florida. Los Bengals realizaron reuniones de posición el martes, pero no practicaron.

Hendrickson buscaba una extensión a largo plazo con dinero garantizado que iguale lo que ganan los mejores cazamariscales de la liga. Está programado para ganar 15,8 millones en salario base esta temporada y tiene un tope salarial de 18,7 millones.

Aunque Hendrickson estará en el complejo del equipo y asistirá a las reuniones, es poco probable que practique hasta que se alcance un nuevo acuerdo.

Hendrickson —quien lideró la liga con 17 1/2 capturas la temporada pasada— tampoco asistió al minicampamento obligatorio de junio, pero hizo una aparición durante un entrenamiento de temporada baja en mayo para expresar sus frustraciones sobre las negociaciones.

El propietario Mike Brown afirmó el 21 de julio, el día antes de que los veteranos de los Bengals se presentaran al campamento: “No estoy buscando ofender a Trey diciendo algo, y no estoy tratando de justificar dónde estamos. Creo que estamos en una buena posición. Espero que esto se resuelva pronto, y solo voy a dejarlo así”.

Hendrickson es una parte valiosa de una defensa que busca mejorar con Al Golden en su primera temporada como coordinador. Los Bengals (9-8 la temporada pasada) terminaron en el puesto 25 en la liga en defensa total (348,3 yardas permitidas por juego) la temporada pasada y perdieron cuatro juegos en los que anotaron al menos 30 puntos.

