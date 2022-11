TRIANGLE LIFE anuncia el nombramiento de Jon Hack como presidente del consejo de administración

HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--nov. 3, 2022--

Triangle Life Ltd. ("Triangle Life"), proveedor de productos de seguros de vida para personas de alto patrimonio ("HNW") a escala mundial a través de su filial de propiedad absoluta, Triangle Life Insurance Co Ltd., ha anunciado hoy el nombramiento de Jon Hack como presidente no ejecutivo del consejo, en sustitución de Niall O'Hare, fundador y CEO de Triangle Life, que ha ejercido como presidente desde la creación de la organización en 2020.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221103005285/es/

Jon Hack, Chairman Triangle Life Ltd. (Photo: Business Wire)

Hack aporta una amplia gama de capacidades y experiencia en la creación de valor en los seguros de vida, así como en la obtención de capital. Fue uno de los principales fundadores y director general de Resolution Life, un grupo mundial de seguros de vida centrado en la adquisición y gestión de carteras de pólizas de seguros de vida. Antes de incorporarse a Resolution Life, Hack fue director general y responsable del grupo de instituciones financieras europeas en Lazard.

Jon Hack ha comentado: "Triangle Life es una empresa excelente con un objetivo claro y un equipo directivo de gran talento. Niall y el resto del equipo han identificado una importante oportunidad de mercado y han creado la empresa necesaria para responder a esta necesidad. Estoy deseando asumir el papel depresidente, para ayudar a impulsar el éxito de Triangle Life ofreciendo soluciones fiables y a largo plazo para corredores y clientes."

Niall O'Hare ha señalado: "La experiencia y los conocimientos de Jon, así como todo lo que ha aportado a nuestro negocio en los últimos meses como asesor delconsejo, lo convierten en una elección obvia para asumir el papel depresidente delconsejo deadministración de Triangle Life. Su profunda experiencia en seguros de vida y mercados de capitales aescalamundial ayudará a apoyar nuestra aceleración hacia el lanzamiento y nuestras interesantes perspectivas de crecimiento posteriores."

Acerca de Triangle Life

Triangle Life Insurance Co Ltd. está constituida en las Bermudas y está registrada como aseguradora de clase C de acuerdo con los términos de la Ley de Seguros de 1978 y la normativa correspondiente. La compañía proporcionará una amplia gama de soluciones a medida para hacer frente a las complejidades en constante evolución de la sucesión del patrimonio HNW.

Sitio webwww.trianglelife.bmLinkedIn:linkedin.com/company/triangle-life/

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20221103005285/es/

CONTACT: Triangle Life

Merrilyn Johnson

Cofundador y director comercial

+1-441-532-8282

merrilyn.johnson@trianglelife.bm

Keyword: caribbean middle east north america united states singapore asia pacific europe united arab emirates bermuda hong kong canada

Industry keyword: professional services insurance finance

SOURCE: Triangle Life Ltd.

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 11/03/2022 04:30 pm/disc: 11/03/2022 04:32 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20221103005285/es

AP