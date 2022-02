Triangle Life nombra a Jon Hack asesor de su consejo de administración en previsión de la próxima ampliación de capital

HAMILTON, Bermudas--(BUSINESS WIRE)--feb. 9, 2022--

Triangle Life Ltd. ("Triangle Life"), proveedor de seguros de vida para grandes patrimonios que opera a nivel mundial a través de su filial Triangle Life Insurance Co Ltd., ha anunciado hoy el nombramiento de Jon Hack como asesor de su consejo de administración para la próxima captación de capital de la empresa. Hack aporta una gran experiencia en la creación de valor en el sector de los seguros de vida, así como en la obtención de capital.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220208005211/es/

Jon Hack, Board Advisor to Triangle Life (Photo: Business Wire)

"Jon cuenta con experiencia y sólidos conocimientos en los sectores de los seguros, la banca y los mercados de capitales, por lo que será un gran activo para Triangle Life", comenta Niall O'Hare, CEO de Triangle Life. "El consejo de Triangle Life está encantada con la perspectiva de trabajar con Jon, al tiempo que buscamos concluir nuestra recaudación de capital con socios alineados con la estrategia de Triangle Life", añade.

Hack es uno de los fundadores y antiguo director gerente de Resolution Life, un grupo mundial de seguros de vida dedicado principalmente a la adquisición y gestión de carteras de seguros de vida. Antes de incorporarse a Resolution Life, Hack fue director gerente y jefe del grupo de instituciones financieras europeas en Lazard.

"Triangle Life es una oportunidad para ayudar a un equipo muy competente con una excelente reputación a captar una oportunidad de crecimiento estructural en el sector de los seguros de vida a nivel mundial. Niall y el equipo de Triangle Life han detectado considerables lagunas en el mercado de los particulares con grandes patrimonios interesados en una cobertura de seguro de vida personalizada. Aunque el crecimiento es difícil para la mayoría de los grupos aseguradores, Triangle Life tiene una oportunidad excepcional de captar una cuota de mercado significativa con un nivel de riesgo atractivo", declara Hack.

Acerca de Triangle Life

Triangle Life Insurance Co Ltd. está constituida en las Bermudas y está registrada como aseguradora de clase C de acuerdo con los términos de la Ley de Seguros de 1978 y la normativa correspondiente. La compañía proporcionará una amplia gama de soluciones a medida para hacer frente a las complejidades en constante evolución de la sucesión del patrimonio HNW.

Sitio web www.trianglelife.bm LinkedIn: linkedin.com/company/triangle-life/

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220208005211/es/

CONTACT: Merrilyn Johnson

Cofundadora y directora comercial

Triangle Life

+1-441-532-8282

merrilyn.johnson@trianglelife.bm

Keyword: north america asia pacific bermuda caribbean singapore

Industry keyword: insurance professional services

SOURCE: Triangle Life Ltd.

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 02/09/2022 12:22 pm/disc: 02/09/2022 12:22 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220208005211/es