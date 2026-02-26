Triatlón: Inicia el Mundial de Padola

Las competencias se llevarán a cabo a pocos kilómetros de las sedes que albergaron pruebas de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

Los Campeonatos Mundiales están dedicados a atletas de las categorías júnior, Sub-23, élite, paralímpico además de las competencias divididas según la edad.

Los organizadores también confirmaron la presencia de un total de 500 participantes en el evento de tres días.

"Estamos verdaderamente orgullosos de acoger los Campeonatos Mundiales de Triatlón de Invierno en Italia por tercer año consecutivo", afirmó el presidente de la Federación Italiana de Triatlón (FITRI), Riccardo Giubilei.

"Los Campeonatos Mundiales serán una oportunidad para demostrar una vez más la capacidad organizativa de la Federación y su personal, nuestras magníficas estaciones de montaña, ideales para eventos multidisciplinares invernales, y, sobre todo, el trabajo en equipo que ha marcado la diferencia en los últimos años y ha consolidado el triatlón italiano en el panorama deportivo internacional", agregó Giubilei.

También Caterina Vacchi, miembro del Comité Ejecutivo del Triatlón Mundial, expresó su satisfacción por la realización de los torneos en Italia.

"La confirmación de Italia como sede de los Campeonatos Mundiales de Triatlón de Invierno por tercer año consecutivo es fruto de un trabajo político y deportivo continuo", ponderó Vacchi.

Además de las carreras, la entidad presidida por Giubilei ha planificado una experiencia totalmente dedicada a los jóvenes: la "World Winter Triathlon Young Fitri Experience", un proyecto diseñado para introducir a los atletas de menor edad en la versión invernal de este evento multidisciplinar. (ANSA).