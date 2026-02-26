Tribunal alemán falla que agencia de inteligencia no puede llamar extremista a AfD, por ahora

BERLÍN (AP) — Un tribunal alemán determinó el jueves que la agencia de inteligencia interior del país no puede calificar al partido Alternativa para Alemania (AfD) como un grupo extremista de derecha probado, al tiempo que considera una queja del partido opositor contra la designación del año pasado.

La agencia de inteligencia BfV anunció su decisión sobre Alternativa para Alemania en mayo. Describió al partido como una amenaza para el orden democrático del país, al señalar que “desprecia la dignidad humana”, en particular por lo que calificó como una “agitación continua” contra refugiados y migrantes.

AfD presentó rápidamente una demanda ante el tribunal administrativo de Colonia, donde tiene su sede la agencia. La agencia suspendió entonces la designación, que le permitiría llevar a cabo una vigilancia mayor y más amplia de las actividades del partido, a la espera de un fallo del tribunal.

El tribunal indicó que emitió una orden judicial el jueves que impide al BfV designar y tratar a AfD como un grupo extremista de derecha probado hasta que haya emitido una resolución definitiva sobre la demanda del partido. Señaló que aún no está claro cuándo dictará ese fallo.

Un comunicado del tribunal señaló que, tras examinar las pruebas hasta el momento, tiene la certeza suficiente de que dentro del partido existen “esfuerzos contra el orden fundamental democrático y libre”. Pero añadió que esos esfuerzos no caracterizan al partido de tal manera que “pueda establecerse una tendencia anticonstitucional fundamental en su panorama general”.

AfD terminó en segundo lugar en unas elecciones nacionales hace un año. Ahora es el mayor partido de oposición en el Parlamento nacional y espera obtener buenos resultados en una serie de elecciones estatales este año.

El gobierno de Estados Unidos criticó el año pasado la designación por parte del servicio de inteligencia, lo que provocó una réplica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.

La copresidenta de AfD, Alice Weidel, describió el fallo del jueves en una publicación en X como “¡una gran victoria no sólo para AfD, sino también para la democracia y el Estado de derecho!”.

