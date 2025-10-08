Tribunal argentino condena a 10 y 8 años de cárcel a dos acusados por ataque a expresidenta

BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal argentino condenó el miércoles a penas de diez y ocho años de prisión a dos acusados por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) el 1 de septiembre de 2022 a las puertas de su entonces domicilio en Buenos Aires.

Fernando Sabag Montiel, quien apretó el gatillo de una pistola con la que apuntaba a Fernández mientras ella saludaba a sus partidarios, recibió la pena mayor, mientras que su cómplice y entonces pareja, Brenda Uliarte, fue sentenciada con la menor. Finalmente, el magnicidio de la principal dirigente política de Argentina en las últimas dos décadas se frustró porque la bala no salió de la recámara del arma.

En tanto que el tribunal dispuso la absolución de un tercer acusado, Nicolás Carrizo, amigo y jefe de la pareja en un negocio de venta ambulante de algodón de azúcar.

Fernández, líder del peronismo opositor, ha expresado su descontento con la investigación del ataque, afirmando que no profundizó en el móvil y su autor intelectual, y denunció que sectores de la oposición podrían haberlo planeado y financiado.

Montiel deberá cumplir un total de 14 años de prisión debido a que el tribunal sumó una condena previa por tenencia y distribución de material de explotación sexual de menores.

Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 9 de diciembre.

El 1 de septiembre de 2022, la entonces vicepresidenta (2019-2023) salió de su auto en las inmediaciones del edificio donde residía en un barrio acomodado de la capital argentina y comenzó a estrechar la mano de una multitud de simpatizantes que la esperaban, cuando Sabag Montiel avanzó con una pistola Bersa calibre 32, le apuntó a pocos centímetros de su cara y apretó el gatillo.

Se escuchó un clic, pero la bala no salió. Aun así, el intento de atentado contra Fernández conmocionó a Argentina, un país con un historial de violencia política.

Montiel fue detenido por partidarios de Fernández en el lugar y entregado a la policía. Uliarte fue arrestada días después, acusada de participar en el intento de asesinato.

Montiel confesó el hecho ante el tribunal y lo describió como un acto de justicia debido a las acusaciones de corrupción que involucran a la exmandataria.

Uliarte negó su participación en el hecho. Carrizo también enfrentó el juicio, pero la fiscalía retiró la acusación y pidió su absolución al considerar que no conocía el plan para atentar contra la líder peronista. En su alegato, la fiscalía sostuvo que existió una planificación para llevar a cabo el ataque, ya que se comprobó que Sabag y Uliarte se acercaron en días previos al domicilio de Fernández para estudiar el escenario. También presentó como prueba el intercambio de mensajes de WhatsApp entre ambos y búsquedas en Google bajo la temática “carta astral y carta natal" de la exmandataria, ya que Montiel quería asegurarse de que la fecha planeada para el atentado “era probable que la entonces vicepresidenta muriera”.