Tribunal brasileño absuelve a acusados por incendio en academia de Flamengo que dejó 10 muertos

RIO DE JANEIRO (AP) — Un tribunal del estado de Río de Janeiro absolvió a los últimos acusados restantes de responsabilidad en un incendio de 2019 que arrasó con los dormitorios de una academia del popular club brasileño Flamengo, provocando la muerte de 10 futbolistas adolescentes.

Fueron acusados de causar el incendio por negligencia, y en mayo los fiscales habían solicitado su condena. Sin embargo, el fallo del martes indicó que no había pruebas suficientes para demostrar que los acusados hubieran contribuido directamente al incendio. La decisión puede ser apelada.

"No se puede asignar responsabilidad penal a alguien únicamente por el cargo que ocupaba, sin pruebas concretas de una acción u omisión decisiva que condujera al resultado", rezó el comunicado del tribunal del estado de Río publicado el miércoles.

Inicialmente, 11 personas fueron acusadas en 2021, pero los cargos permanecieron contra los siete que fueron absueltos. Los cargos contra los otros cuatro fueron desestimados en etapas anteriores.

La responsabilidad penal de Eduardo Carvalho Bandeira de Mello, quien era el presidente del club en ese momento, fue desestimada debido a la expiración del plazo de prescripción.

El incendio en el club, probablemente el más popular de Brasil y uno de los más reconocidos en América Latina, provocó una indignación generalizada en ese momento.

Los bomberos fueron llamados poco después de las 5 de la mañana a las extensas instalaciones de entrenamiento Ninho de Urubu en la región occidental de Río.

Como muchos clubes profesionales, Flamengo tiene un programa de desarrollo para promesas. Muchos, especialmente aquellos que viven fuera de Río, se alojan en las instalaciones mientras entrenan.

El sueño de muchos jóvenes en Brasil, cinco veces campeón de la Copa del Mundo, es alcanzar el profesionalismo. Las academias identifican a jugadores talentosos a una edad temprana, trabajando con ellos a medida que crecen, y los mejores eventualmente juegan para Flamengo u otros equipos en Brasil.

A las pocas horas del incendio, el presidente del club lo calificó como "la peor tragedia" en la historia del equipo.

Pero rápidamente surgieron preguntas sobre la seguridad de las estructuras tipo contenedor donde dormían 26 jugadores cuando ocurrió el incendio.

Durante al menos cuatro años antes del incendio, el club incumplió las regulaciones de la ciudad y el código en las instalaciones de entrenamiento, incurrió en numerosas multas y fue objeto de una demanda por parte de los fiscales estatales relacionada con el trato a sus jugadores de academia y sus dormitorios, según una revisión de documentos de la ciudad y una demanda realizada por Associated Press en ese momento.

La decisión de absolver a los acusados indignó a algunos en las redes sociales.

Una cuenta llamada Dona Lucia, con más de 90.000 seguidores en X, dijo: "La justicia es lo que menos tenemos en Brasil".

