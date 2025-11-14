Tribunal británico dictamina que BHP puede ser considerada responsable de derrumbe de presa en Brasil en 2015

LONDRES, 14 nov (Reuters) - BHP puede ser considerada responsable del colapso en 2015 de una presa en el sureste de Brasil, dictaminó el viernes el Tribunal Superior de Londres, en un proceso que los abogados de los demandantes habían valorado previamente en hasta 36.000 millones de libras (US$48.320 millones).

Cientos de miles de brasileños, decenas de gobiernos locales y unas 2.000 empresas demandaron a BHP por el derrumbe de la presa de Fundao en Mariana, al sureste de Brasil, operada por BHP y la empresa conjunta Vale Samarco.

El peor desastre medioambiental de Brasil desencadenó una ola de lodo tóxico que dejó 19 muertos, miles de personas sin hogar, inundó bosques y contaminó todo el curso del río Doce.

La juez Finola O'Farrell dijo en su sentencia que seguir aumentando la altura de la presa cuando no era seguro hacerlo fue la "causa directa e inmediata" del colapso de la presa, lo que significa que BHP es responsable en virtud de la legislación brasileña. La empresa dijo que apelaría el fallo.

El presidente de Minerals Americas de BHP, Brandon Craig, dijo en un comunicado que 240.000 demandantes en el juicio de Londres "ya han recibido una indemnización en Brasil".

"Creemos que esto reducirá significativamente el tamaño y el valor de las reclamaciones en la acción colectiva del Reino Unido", añadió.

(US$1 = 0,7451 libras)

(US$1 = 5,4039 reales) (Reporte de Sam Tobin; Editado en español por Javier Leira)