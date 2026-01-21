Tribunal canadiense suspende orden de cerrar oficinas de TikTok en el país

Un tribunal canadiense suspendió este miércoles una orden gubernamental de 2024 para cerrar las oficinas de TikTok en el país, decisión que había tomado Ottawa tras una revisión de seguridad nacional.

Aunque nunca se impidió a los canadienses usar la popular aplicación para compartir videos, el Ministerio de Industria de ese país había ordenado el cierre de las oficinas en Toronto y Vancouver. Estas pertenecen a TikTok Technology Canadá, parte de la empresa china ByteDance.

TikTok impugnó la orden gubernamental ante la corte y obtuvo una victoria temporal el miércoles, según informaron medios canadienses.

La portavoz de TikTok Canadá, Danielle Morgan, saludó el fallo judicial y dijo a la emisora pública de lengua francesa Radio Canadá que la decisión abre "un camino hacia adelante que sigue respaldando inversiones de millones de dólares en Canadá y cientos de empleos locales".

"Esperamos trabajar con la ministra de Industria (Mélanie Joly) para lograr una resolución que responda al mejor interés de los más de 14 millones de canadienses que usan TikTok", dijo Morgan.

Además de dejar sin efecto la orden, la justicia instruyó al Ministerio de Industria a realizar una nueva revisión de seguridad, agregaron los medios locales.

Ese despacho no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Canadá prohibió TikTok en todos los dispositivos gubernamentales en 2023, pero señaló que el uso personal de la aplicación era decisión de cada ciudadano.

En diciembre, TikTok firmó un acuerdo de empresa conjunta, con inversores mayoritariamente estadounidenses, que le permitiría mantener sus operaciones en Estados Unidos y evitar una prohibición por razones de seguridad debido a su propiedad china.

La aplicación admitió que empleados con sede en China tenían acceso a datos de usuarios estadounidenses –que son alrededor de 170 millones–, pero sostuvo que no había compartido nada con el gobierno chino.