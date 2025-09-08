Tribunal confirma que Trump debe pagar compensación a columnista que lo acusó de violarla

NUEVA YORK (AP) — Un tribunal federal de apelaciones ratificó el lunes el fallo de un jurado civil de que el presidente Donald Trump debe pagar US$83,3 millones a E. Jean Carroll por sus repetidos ataques en redes sociales y declaraciones públicas contra la veterana columnista de consejos después de que ella lo acusara de agresión sexual.

El Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de Estados Unidos rechazó la apelación de Trump sobre el fallo por difamación, calificando la compensación otorgada por el jurado como "justa y razonable".

Un panel de tres jueces, citando cientos de amenazas de muerte que enfrentó Carroll, declaró que el expediente del caso respaldaba la "determinación del juez de juicio de que 'el grado de reprobabilidad' de la conducta del señor Trump era notablemente alto, quizás sin precedentes".

Trump había argumentado que los daños eran excesivamente desproporcionados, particularmente una indemnización punitiva de US$65 millones, y presionó por un nuevo juicio después de que la Corte Suprema ampliara la inmunidad presidencial.

Pero el tribunal de apelaciones rechazó rotundamente esos argumentos, escribiendo que los ataques "extraordinarios y sin precedentes" de Trump contra Carroll, de 81 años, justificaban la elevada indemnización, dados "los hechos únicos y viles de este caso".

Los abogados de Trump respondieron a través de un portavoz a una solicitud de comentarios pidiendo "un fin inmediato a la politización de nuestro sistema de justicia y un rápido fin a todas las Cazas de Brujas, incluida la farsa financiada por los demócratas de los engaños de Carroll". Es probable que el caso llegue a la Corte Suprema.

En su fallo, el 2º Circuito determinó que hay "amplias pruebas" de que Trump fue imprudentemente indiferente a la salud y seguridad de Carroll después de "calificar a la señora Carroll como una mentirosa motivada política y financieramente" e "insinuar que ella era demasiado poco atractiva para que él la hubiera agredido sexualmente" y que "pagaría caro" por hablar.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, acogió con satisfacción la decisión, diciendo en un comunicado que el tribunal de apelaciones afirmó que "Carroll estaba diciendo la verdad, y que el presidente Donald Trump no lo estaba".

Señalando las amenazas a su cliente, Kaplan indicó que esperan "el fin del proceso de apelación".

En el juicio, Carroll testificó que temía por su seguridad después de recibir cientos de amenazas de muerte y perder su carrera de décadas en la revista Elle.

El fallo se centró en el segundo —y mucho más costoso— de dos fallos por difamación emitidos a favor de Carroll por los ataques de Trump a su carácter, que comenzaron después de que ella acusara a Trump en sus memorias de 2019 de haberla agredido sexualmente décadas antes en una tienda departamental de Manhattan.

En sus memorias y nuevamente en un juicio de 2023, Carroll describió cómo un encuentro casual con Trump en una tienda Bergdorf Goodman’s en Nueva York en 1996 comenzó con los dos coqueteando mientras compraban, y terminó con una violenta lucha dentro de un probador.

Carroll relató que Trump la empujó contra una pared, le bajó las medias y la violó.

En el juicio inicial, un jurado encontró a Trump responsable de abuso sexual, pero concluyó que no había cometido violación según la definición de la ley de Nueva York.

Trump negó repetidamente que el encuentro hubiera tenido lugar y acusó a Carroll de inventarlo para ayudar a vender su libro. También dijo que Carroll "no era su tipo".

El jurado de 2023 otorgó a Carroll US$5 millones para compensarla tanto por el presunto ataque como por las declaraciones de Trump negando, después de que terminó su primera presidencia, que hubiera ocurrido.

Después de ese primer veredicto, el tribunal llevó a cabo un segundo juicio con un nuevo jurado con el único propósito de decidir los daños por los ataques de Trump contra el carácter y la veracidad de Carroll mientras era presidente en 2019.

Trump se saltó el primer juicio pero asistió al segundo, que tuvo lugar durante su campaña presidencial de 2024. Retrató la demanda como parte de un esfuerzo más amplio para difamarlo y evitar que recupere la Casa Blanca.

Sus abogados se quejaron de que el juez, al establecer las reglas para el juicio sobre los daños, había prohibido a Trump y a su equipo de defensa afirmar ante el jurado que él era inocente. El juez señaló que ese tema había sido resuelto por el primer jurado y no necesitaba ser revisado.

El lunes, el tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo, diciendo que el juez "no cometió errores en ninguna de las decisiones impugnadas y que los daños otorgados por el jurado fueron razonables a la luz de los hechos extraordinarios y atroces de este caso".

El 2º Circuito señaló que Trump continuó sus ataques contra Carroll durante al menos cinco años, haciéndolos "más extremos y frecuentes a medida que se acercaba el juicio".

"También continuó estos mismos ataques durante el juicio en sí", sostuvo el tribunal de apelaciones.

En una de esas declaraciones, emitida dos días después del inicio del juicio, Trump proclamó que continuaría difamando a Carroll “1000 veces”.

El corresponsal Larry Neumeister contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.