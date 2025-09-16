Tribunal de apelaciones de EEUU rechaza el intento de Trump de destituir a Lisa Cook de la Fed

Por Daniel Wiessner y Jan Wolfe

15 sep (Reuters) -

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos se negó el lunes a permitir que Donald Trump despida a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, la primera vez que un presidente intenta dicha maniobra desde la fundación del banco central en 1913, en un nuevo paso en una batalla legal que amenaza la independencia de larga data de la Fed.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia significa que el Gobierno solo tiene horas para apelar ante el Tribunal Supremo de EEUU si espera impedir que Cook asista a la reunión de política monetaria de la Fed el martes y el miércoles, en la que se espera que recorte los tipos de interés en EEUU para apuntalar el enfriamiento del mercado laboral.

El Circuito del Distrito de Columbia denegó la petición del Departamento de Justicia de suspender la orden de una jueza que temporalmente impedía al presidente republicano destituir a Cook, nombrada por el expresidente demócrata Joe Biden.

La jueza de distrito Jia Cobb había dictaminado el 9 de septiembre que las afirmaciones de Trump de que Cook cometió fraude hipotecario antes de asumir el cargo, algo que Cook niega, probablemente no eran motivo suficiente para la destitución en virtud de la ley que creó la Fed. La decisión fue 2-1, con el juez de circuito Bradley García y la jueza de circuito J. Michelle Childs en la mayoría, ambos nombrados por el presidente Joe Biden. El juez de circuito Gregory Katsas, designado por Trump, disintió.

En una opinión a la que se unió Childs, García escribió que es probable que Cook prevalezca en su reclamo de que se le ha negado el debido proceso en violación de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

"Ante este tribunal, el gobierno no discute que no proporcionó a Cook ninguna notificación significativa u oportunidad de responder a las acusaciones en su contra", escribió el juez.

Un portavoz de la Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La Reserva Federal, que no hizo comentarios sobre la decisión, no ha presentado ningún argumento legal en el caso. Ha pedido a los tribunales una rápida resolución del asunto y ha dicho que acatará cualquier decisión judicial.

Los abogados de Cook no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Por otra parte, el Senado confirmó el lunes por la noche por un estrecho margen al candidato de Trump para un puesto recientemente vacante en el consejo de la Reserva Federal.

El voto mayoritariamente partidista de 48-47 significa que es probable que Stephen Miran, actual presidente del Consejo de Asesores Económicos, también participe en la reunión de fijación de tipos de esta semana junto a Cook. (Información de Daniel Wiessner en Albany, Nueva York, Jan Wolfe en Washington, DC, Tom Hals en Wilmington, Delaware y Ann Saphir; edición de Alexia Garamfalvi, Will Dunham y Shri Navaratnam; edición en español de María Bayarri Cárdenas)