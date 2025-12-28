Tribunal de Brasil ordena permanencia del 80% de la plantilla de Petrobras durante huelga

Por Rodrigo Viga Gaier

RÍO DE JANEIRO, Brasil, 28 dic (Reuters) - El Tribunal Superior de Trabajo de Brasil dictaminó que la plantilla se mantenga al 80% en todas las instalaciones de Petrobras en Brasil, mientras siguen las negociaciones entre los trabajadores de la petrolera estatal, que están en una larga huelga. El fallo emitido el sábado también prohíbe a los sindicatos de trabajadores bloquear el transporte de trabajadores y equipos hacia y desde las instalaciones, incluidas las de la filial de logística de Petrobras, Transpetro.

"Seguimos trabajando y garantizando la producción y el abastecimiento", dijo a Reuters el domingo Sylvia dos Anjos, jefa de exploración y producción. Los trabajadores de Petrobras iniciaron una huelga el 15 de diciembre.

El sindicato Sindipetro-NF, que representa a unos 25.000 trabajadores de la industria petrolera brasileña, rechazó el viernes la última propuesta de la petrolera estatal para poner fin a la huelga de dos semanas. En cuanto a la sentencia del sábado, Sindipetro-NF dijo que el tribunal también ordenó a Petrobras que proporcione información, incluyendo el recuento de personal por unidad operativa, cargo y función, calificando la decisión de "victoria". La FNP, otro grupo también en huelga que representa a unos 26.000 trabajadores, dijo que mantener la plantilla de Petrobras en el 80% "es inaplicable".

No está claro cuándo terminará el conflicto, ya que las negociaciones salariales también incluyen cuestiones complejas relativas a los fondos de pensiones de Petrobras y las deducciones a los pensionistas. (Reporte de Rodrigo Viga Gaier Edición en español de Javier López de Lérida)