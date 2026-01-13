Tribunal de Costa Rica advierte contra injerencia electoral antes de visita de Bukele

Un tribunal de Costa Rica advirtió el lunes que los mandatarios extranjeros deben abstenerse de intervenir en la contienda electoral del país, al fallar un recurso contra una visita del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en vísperas de los comicios generales.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó una petición de dos ciudadanos que buscaban impedir la llegada de Bukele el próximo miércoles, pero el fallo advirtió que los gobiernos extranjeros no deben "inmiscuirse" en los asuntos internos del Estado.

Los demandantes alegaban que la visita de Bukele para conocer los avances de una megácarcel que construye el gobierno de Rodrigo Chaves podría representar una injerencia en las elecciones del 1 de febrero.

La exministra conservadora Laura Fernández, candidata del mandatario costarricense, lidera ampliamente la intención de voto con propuestas como combatir con mano dura la creciente violencia, según encuestas.

"El respeto en las relaciones entre los Estados implica (...) que los máximos representantes de los países se abstengan de conductas que sugieran simpatía o antipatía por algún partido político o candidatura", señaló el TSE en un comunicado.

Chaves construye una cárcel inspirada en la prisión para pandilleros de Bukele, quien logró reducir la inseguridad a mínimos históricos amparado en un estado de excepción que autoriza detenciones sin orden judicial, pero que según oenegés ha derivado en violaciones de derechos humanos.

A mediados de diciembre, el presidente costarricense visitó El Salvador donde recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la penitenciaría símbolo de la lucha antipandillas en la que Bukele basa su alta popularidad.

Ambos mandatarios firmaron una "alianza" para compartir la experiencia salvadoreña en la "guerra" contra los grupos criminales.