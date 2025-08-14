Tribunal de EEUU reprogramará la audiencia de venta final en la subasta de Citgo: documento

HOUSTON, 14 ago (Reuters) - Un tribunal federal estadounidense aprobó el jueves la reprogramación de una esperada audiencia de venta para decidir el ganador final de una subasta de acciones de la matriz del refinador venezolano Citgo Petroleum, según un documento presentado ante la corte, tras nuevas ofertas no solicitadas y objeciones.

Este cambio podría retrasar el proceso judicial de ocho años, iniciado inicialmente por la minera Crystallex contra Venezuela, y que ha abierto la puerta a que más de una docena de acreedores adicionales soliciten compensación por impagos de deuda y expropiaciones en el país sudamericano. (Reporte de Marianna Parraga)