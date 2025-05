Tribunal de eeuu suspende orden de reincorporación al trabajo de los empleados de voice of america

Por David Shepardson

WASHINGTON, 3 mayo (Reuters) - Un tribunal federal de apelaciones bloqueó el sábado un fallo que había ordenado al Gobierno de Donald Trump devolver a más de 1.000 empleados de Voice of America a sus puestos de trabajo.

El juez de distrito Royce Lamberth ordenó el 22 de abril al Gobierno "tomar todas las medidas necesarias" para restaurar a los empleados y contratistas a sus puestos en el servicio de noticias de Estados Unidos y reanudar las transmisiones de noticias por radio, televisión y en línea.

El tribunal de apelaciones, en una decisión 2-1, sugirió que Lamberth carecía de jurisdicción para ordenar la reincorporación de los empleados y exigir el restablecimiento de 15 millones de dólares en subvenciones para Radio Free Asia y Middle East Broadcasting Networks.

La Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales puso a más de 1.000 empleados en excedencia y dijo a 600 contratistas que serían despedidos tras cortar abruptamente las emisiones en marzo bajo una directiva de Trump.

El tribunal de apelaciones señaló que el Gobierno no impugnó el aspecto del fallo de Lamberth que le exigía restaurar los "niveles de programación requeridos por ley" de Voice of America.

Bajo la directiva de Trump, Voice of America no está dando noticias por primera vez en sus 80 años de existencia. Su sitio web no se actualiza desde el 15 de marzo y las emisoras de radio en el extranjero que dependen de su programación se han apagado o solo emiten música. (Reporte de David Shepardson Editado en español por Javier Leira)