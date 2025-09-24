Tribunal de El Salvador absuelve a ambientalistas por crimen de 1989

Ocho exguerrilleros, entre ellos cinco ambientalistas, fueron absueltos este miércoles en El Salvador por el asesinato de una mujer en 1989 durante la guerra civil, informó un tribunal.

Los cinco ambientalistas fueron impulsores de la prohibición de la minería en el país en 2017, revocada en diciembre pasado por iniciativa del presidente, Nayib Bukele, por lo que varias oenegés consideraban que este juicio obedecía a una persecución contra ellos.

La Fiscalía acusaba a los ocho exguerrilleros del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de haber asesinado a María Inés Alvarenga en agosto de 1989, a quien consideraban una "informante del ejército".

"Este tribunal emite una sentencia absolutoria. Es una decisión que debe ser respetada", dijo uno de los tres jueces del Tribunal de Sentencia encargado del caso en San Salvador.

Los exguerrilleros también fueron absueltos de los delitos de asociación ilícita y privación de libertad.

Los ocho habían sido excarcelados en octubre de 2024 al ser absueltos en un primer juicio por este caso, pero el fallo luego fue anulado por un tribunal superior, que ordenó repetir el proceso.

Como los exguerrilleros no se presentaron en febrero al inicio del nuevo proceso, en abril fue ordenado su arresto y fueron juzgados en ausencia.

La muerte de Alvarenga ocurrió en Santa Marta (noreste), una comunidad afectada por el conflicto armado que duró doce años (1980-1992).

Los ambientalistas absueltos son Pedro Rivas, Teodoro Pacheco, Saúl Rivas, Alejandro Laínez y Miguel Gámez; junto a los también exguerrilleros Arturo Serrano, Fidel Recinos y José Sancho.

La guerra civil dejó unos 75.000 muertos y más de 7000 desaparecidos, según cifras oficiales.

