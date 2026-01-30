Tribunal de Panamá anula los contratos portuarios de CK Hutchison

Por Elida Moreno y Natalia Siniawski

CIUDAD DE PANAMÁ, 29 ene (Reuters) - El principal tribunal de justicia de Panamá, el jueves, anuló los contratos portuarios clave de una filial de CK Hutchison, con sede en Hong Kong, por considerarlos inconstitucionales, lo que deja incierto el futuro de las operaciones del canal

Panama Ports Company, una filial de CK Hutchison, tiene contratos desde la década de 1990 para operar terminales de contenedores en las entradas del canal por el Pacífico y el Atlántico, independientemente de las operaciones de la vía navegable

El tribunal afirmó que, tras "una amplia deliberación", consideró que las leyes y actos que sustentaban los contratos de concesión entre el Estado y Panama Ports Company para el desarrollo, la construcción, la explotación y la gestión de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal eran inconstitucionales

La sentencia se produce en medio de una creciente rivalidad entre Estados Unidos y China por las rutas comerciales mundiales y se considera una victoria para Washington, donde el presidente Donald Trump ha presionado para frenar la influencia china y reforzar el control estadounidense sobre el canal de Panamá, por el que circula alrededor del 5% del comercio marítimo mundial

CK Hutchison no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Las acciones de la empresa que cotizan en Hong Kong bajaron más de un 4% el viernes

La decisión del tribunal podría trastocar la venta propuesta por CK Hutchison de docenas de puertos en todo el mundo, incluidas las terminales panameñas, a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping, una operación valorada en casi 23.000 millones de dólares

BlackRock y Mediterranean Shipping no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Reuters

Los detractores de los contratos, que se prorrogaron en los últimos años, argumentaron que, además de ser inconstitucionales, perjudicaban a Panamá

La decisión del tribunal podría obligar a Panamá a reestructurar el marco legal necesario para mantener los contratos de explotación portuaria y, potencialmente, exigir nuevas licitaciones para operar las terminales

Garantizar la continuidad de las operaciones portuarias es fundamental para las compañías navieras que dependen de Panamá como centro de transbordo, donde se transfieren los contenedores entre buques que prestan servicio en múltiples rutas

Los analistas han señalado la probabilidad de que Panama Ports presente una demanda de arbitraje tras perder el caso. (Reporte de Elida Moreno en Panamá, Natalia Siniawski en Ciudad de México y Anne Marie Roantree en Hong Kong; edición de Christian Schmollinger.)