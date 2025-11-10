LA NACION

Tribunal de París dice que expresidente Sarkozy será liberado bajo supervisión judicial

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Tribunal de París dice que expresidente Sarkozy será liberado bajo supervisión judicial
Tribunal de París dice que expresidente Sarkozy será liberado bajo supervisión judicialThibault Camus - AP

PARÍS (AP) — Un tribunal de apelaciones en París decidió liberar al expresidente francés Nicolas Sarkozy de prisión y colocarlo bajo supervisión judicial.

El anuncio del lunes se produjo menos de tres semanas después de que Sarkozy comenzó su sentencia de cinco años por conspiración criminal en un esquema para financiar su campaña electoral de 2007 con fondos de Libia.

El tribunal dijo que Sarkozy tendrá prohibido salir del territorio francés. Se espera que un juicio de apelación tenga lugar más adelante.

Sarkozy, de 70 años, se convirtió en el primer jefe de Estado francés en tiempos modernos en ser enviado a prisión tras su condena el 25 de septiembre. Niega haber cometido algún delito. Fue encarcelado el 21 de octubre en espera de apelación.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir
    1

    Salud: cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir

  2. Ander Herrera: el superclásico en contexto mundial, el festejo con su papá y el elogio al fútbol argentino
    2

    Ander Herrera, tras el triunfo de Boca sobre River: “Jugué muchos clásicos en Europa, pero como esto no hay nada”

  3. Hubo acuerdo en el Senado y se levantará el cierre del gobierno en EE.UU.
    3

    Estados Unidos: hubo acuerdo en el Senado y se levantará el cierre del gobierno

  4. Así están las tablas: los que ya entraron en la Copa 2026, los playoffs y qué necesita River
    4

    Las posiciones del torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

Cargando banners ...