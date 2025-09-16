Tribunal de Paz de Colombia condena a excomandantes de las FARC por secuestros

BOGOTÁ, 16 sep (Reuters) - Un tribunal especial de paz de Colombia, creado con el acuerdo de paz de 2016, condenó el martes a siete exlíderes de la antigua guerrilla de las FARC a sanciones a ocho años de trabajos de reparación por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros durante el conflicto armado en el país sudamericano.

Las condenas contra los máximos comandantes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que reconocieron su responsabilidad, son las primeras sanciones individuales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar a antiguos líderes rebeldes, a efectivos de las Fuerzas Militares y a civiles por su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Los condenados son el máximo excomandante de las FARC, Rodrigo Londoño, más conocido por su nombre de guerra como "Timochenko", y los miembros del secretariado Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda.

El secretariado era la máxima dirección responsable de las decisiones militares y políticas del grupo rebelde. (Reporte de Luis Jaime Acosta y Julia Cobb)