Tribunal de Paz de Colombia condena a ocho años de trabajos restaurativos a 12 militares retirados por "falsos positivos"
- 1 minuto de lectura'
BOGOTÁ, 18 sep (Reuters) - Doce militares retirados del Ejército de Colombia fueron condenados el jueves por un tribunal de paz a la sentencia máxima de ocho años de trabajos restaurativos por su responsabilidad en los asesinatos y desapariciones forzadas de 135 civiles reportados como guerrilleros muertos en combates.
Es la primera sentencia contra antiguos integrantes del Ejército por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida de un acuerdo de paz en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC y encargada de investigar a antiguos líderes rebeldes, a efectivos de las Fuerzas Militares y a civiles por su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto.
Los denominados "falsos positivos" o ejecuciones extrajudiciales fueron hechos de violencia en medio del conflicto interno armado de Colombia que ha dejado más de 450.000 muertos y millones de desplazados.
Una comisión de la Verdad concluyó en 2022 que entre los años 2002 y 2008 se registraron 6402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares que los presentaron como guerrilleros muertos en combates para ganar condecoraciones, ascensos, viajes al exterior y días de descanso. (Reporte de Luis Jaime Acosta)
Otras noticias de Colombia
- 1
Vivió en la calle, se inició en la música para ganar afectos y creó un grupo clave del rock argentino con una mentira
- 2
La avenida que atraviesa Recoleta y Palermo está más viva que nunca
- 3
Fue una estrella de los 90, trabajó en una película furor con Richard Gere y hoy está irreconocible
- 4
“Mis ojos ya no están”: las decenas de personas que quedaron ciegas en Líbano hace un año por el ataque israelí con beep