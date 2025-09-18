Tribunal de Paz de Colombia condena a ocho años de trabajos restaurativos a 12 militares retirados por "falsos positivos"

BOGOTÁ, 18 sep (Reuters) - Doce militares retirados del Ejército de Colombia fueron condenados el jueves por un tribunal de paz a la sentencia máxima de ocho años de trabajos restaurativos por su responsabilidad en los asesinatos y desapariciones forzadas de 135 civiles reportados como guerrilleros muertos en combates.

Es la primera sentencia contra antiguos integrantes del Ejército por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida de un acuerdo de paz en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC y encargada de investigar a antiguos líderes rebeldes, a efectivos de las Fuerzas Militares y a civiles por su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto.

Los denominados "falsos positivos" o ejecuciones extrajudiciales fueron hechos de violencia en medio del conflicto interno armado de Colombia que ha dejado más de 450.000 muertos y millones de desplazados.

Una comisión de la Verdad concluyó en 2022 que entre los años 2002 y 2008 se registraron 6402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares que los presentaron como guerrilleros muertos en combates para ganar condecoraciones, ascensos, viajes al exterior y días de descanso. (Reporte de Luis Jaime Acosta)