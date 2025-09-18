Tribunal de Paz de Colombia sentencia a primeros exmilitares por asesinatos de civiles

El tribunal de paz de Colombia sentenció el jueves por primera vez y con la pena máxima a 12 militares en retiro por el asesinato y desaparición de civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate, uno de los peores crímenes del conflicto armado.

Incluidos dos coroneles, los exuniformados deberán realizar labores restaurativas para los familiares de las víctimas durante ocho años, de acuerdo con el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nacida del pacto de paz con la guerrilla FARC en 2016.

Los exmilitares son responsables de 135 homicidios y desapariciones forzadas entre 2002 y 2005 en la costa Caribe del país, un crimen conocido como "falsos positivos".

