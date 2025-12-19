Tribunal de paz en Colombia condena a ex alto mando militar por ejecuciones de civiles

El tribunal de paz de Colombia condenó este viernes a un ex alto mando del ejército a 20 años de prisión por 72 casos de asesinatos de civiles para presentarlos como guerrilleros y ejecuciones de rebeldes desarmados.

La Jurisdicción para la Paz (JEP), nacida del acuerdo con la guerrilla FARC en 2016, encontró culpable al coronel en retiro Publio Hernán Mejía por crímenes de lesa humanidad y de guerra como homicidio de persona protegida, desaparición forzada y tortura.

Entre las víctimas había campesinos, indígenas, afrodescendientes y jóvenes desempleados en condición de vulnerabilidad, según un documento de la sentencia.

Otros eran guerrilleros que fueron ejecutados tras quedar heridos en enfrentamientos o que fueron asesinados en combates simulados después de rendirse.

El tribunal que juzga los peores crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano dispone penas alternativas a la cárcel si los responsables reparan a sus víctimas y cuentan la verdad.

Sin embargo, en este caso Mejía no aceptó su responsabilidad, por lo que le impuso la máxima pena a prisión sin beneficios.

Mejía fue comandante de una base militar en el Caribe colombiano entre 2002 y 2003, donde operó en alianza con paramilitares antiguerrilla, según la JEP.

En Colombia la muerte de jóvenes a manos del ejército con tiros de gracia se conocen como "falsos positivos" y se consideran uno de los peores crímenes de la fuerza pública durante la confrontación contra las guerrillas que buscaban tomarse el poder.

En septiembre la JEP había emitido su primera sentencia contra 12 militares en retiro, incluidos dos coroneles. En ese caso solo deberán cumplir con labores restaurativas debido a que aceptaron los hechos.

La JEP calcula que en Colombia hubo por lo menos 6.402 casos de "falsos positivos".

También en septiembre el tribunal dictó las primeras sentencias contra la cúpula de las FARC a ocho años de trabajos comunitarios por más de 21.000 secuestros.