Tribunal EEUU reprogramará la audiencia de venta final en subasta de Citgo: documento

HOUSTON, 14 ago (Reuters) - Un tribunal federal estadounidense aprobó el jueves la reprogramación de una audiencia de venta para decidir el ganador final de una subasta de acciones de la matriz del refinador venezolano Citgo Petroleum, según un documento presentado ante la corte, tras nuevas ofertas no solicitadas y objeciones.

El cambio se produce después de que dos ofertas no solicitadas fueran presentadas recientemente por filiales del fondo de cobertura Elliott Investment Management y la firma de materias primas Vitol, aun cuando un funcionario judicial que supervisa la subasta había recomendado una oferta diferente por parte de una unidad de la minera Gold Reserve.

Se fijará una nueva fecha para la audiencia final una vez que el tribunal reciba las opiniones del funcionario Robert Pincus, las partes en el proceso y los acreedores, indicó en su orden el juez Leonard Stark, de Delaware.

El tribunal planea celebrar una audiencia presencial el lunes para escuchar a las partes.

Pincus había solicitado el miércoles un aplazamiento de la audiencia final, con el apoyo de varios acreedores y postores.

Gold Reserve, que busca que el juez confirme la oferta de su filial como ganadora de la subasta, declaró ante el tribunal que se opone a cualquier cambio en el calendario.

Las ofertas emergentes han intensificado la competencia por Citgo, pero también han aumentado los desacuerdos entre las partes, complicando el caso.

Se espera que el aplazamiento añada demoras al proceso judicial de ocho años, interpuesto inicialmente por la minera Crystallex contra Venezuela, y que ha abierto la puerta a que más de una docena de acreedores adicionales soliciten compensación por impagos de deuda y expropiaciones en el país sudamericano.

