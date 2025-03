Tribunal electoral de Ecuador ratifica sanción por violencia política e inhabilita a vicepresidenta

QUITO (AP) — El tribunal electoral de Ecuador negó el lunes la apelación de la vicepresidenta Verónica Abad, sancionada por cometer violencia política de género, y ratificó la suspensión de sus derechos de participación política por dos años, inhabilitándola para ejercer cargos públicos, con lo que en la práctica quedaría fuera de su cargo.

Abad fue elegida en noviembre de 2023 como compañera de fórmula del presidente, Daniel Noboa, con quien mantiene una confrontación pública casi desde que ambos se presentaron a las anteriores elecciones. El presidente no le ha encargado el poder ni una vez.

Noboa está completando el período que debía cumplir hasta mayo el expresidente, Guillermo Lasso (2021-2023), quien disolvió al Legislativo y acortó su mandato.

La confrontación entre Abad y Noboa no tiene un origen claro, pues ninguno ha aclarado las causas. Mientras la vicepresidenta califica al mandatario de “misógino” y de perseguirla políticamente, éste la ha tachado de “desleal”.

El gobierno ha intentado en reiteradas ocasiones alejarla de la Vicepresidencia.

En su cuenta de X, antes Twitter, Abad desde Turquía —en donde cumple funciones diplomáticas—, poco antes de conocer la sentencia dijo que “suspender los derechos políticos no equivale a destituir” y aclaró que “hacerlo sería un fraude constitucional”.

El pleno del Tribunal Contencioso Electoral, la máxima autoridad en la materia, hizo conocer el fallo, alcanzado con tres votos a favor y dos votos salvados. Esta sanción es definitiva, pero Abad puede interponer recursos de ampliación y o aclaración de la sentencia.

A pesar de tal decisión, no queda claro si ese tribunal tiene la potestad de destituir a una alta autoridad de elección popular. Tampoco el gobierno se ha pronunciado acerca de este fallo.

En caso de que Abad siga en funciones, Noboa tendrá que delegarle la Presidencia para hacer campaña electoral con miras al balotaje del 13 de abril, cuando debe enfrentarse a la opositora de izquierda Luisa González. En la primera vuelta, el mandatario designó por decreto a su reemplazo, una funcionaria de su confianza.

Si es separada de sus funciones, Noboa tendrá que enviar una terna a la Asamblea para escoger una nueva vicepresidenta, que estará en funciones menos de dos meses, hasta el 24 de mayo.

El constitucionalista Salim Zaidán, señaló que está en desacuerdo con la decisión del tribunal calificándola de “grave” porque al ser una funcionaria de elección popular, solo puede ser suspendida por La Asamblea por las causales previstas en la Constitución para un presidente y vicepresidente.

En declaraciones a The Associated Press, el jurista dijo que al gobierno “le viene perfecto quitar del camino a Abad justo antes de que el presidente deba tomar la licencia”. Ahora, deberá enviar al Legislativo una terna para la selección del reemplazo de Abad, acotó. Y sugirió que el gobierno debe “facilitar su retorno (de Abad a Ecuador) porque no puede ejercer ningún cargo público”.

El 28 de febrero, el Tribunal Contencioso Electoral sancionó en primera instancia a la vicepresidenta Abad con la suspensión de sus derechos de participación política y una multa de más de 14.000 dólares por cometer violencia política de género en contra de la canciller, Gabriela Sommerfeld, lo que fue ratificado.

La denuncia de la canciller en contra de Abad se sustentó en declaraciones que, su defensa aseguró, menoscabaron su imagen con acusaciones sin fundamento que tuvieron repercusión dentro y fuera del país.

De acuerdo con la denuncia presentada en octubre del año pasado por la canciller Gabriela Sommerfeld, Abad públicamente había dicho que fue “amordazada” y “secuestrada” por la jefa de la diplomacia.

La decisión de ese tribunal se adoptó un día después del inicio de la campaña electoral cuando el candidato y presidente Noboa debía solicitar una licencia para realizar proselitismo y encargar el poder.

Según la Constitución ecuatoriana, ante la ausencia temporal o definitiva del presidente, lo reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia.

A dos días de asumir el poder a finales de 2022, Noboa delegó a Abad a cumplir funciones como embajadora de Paz en Israel, en medio del conflicto bélico de ese país.

Luego la trasladó a Turquía y la sancionó con una suspensión de funciones por no presentarse ocho días tarde a esa misión. Esa decisión fue revocada por una jueza que consideró que se violaron los derechos constitucionales de Abad. Tras el juicio, en diciembre del año pasado, nuevamente fue delegada a Turquía adonde viajó el lunes tras largos episodios de disputa.

Ésta es la tercera sanción que recibe la vicepresidenta. La primera fue una multa de 8.500 dólares dictada también por el Tribunal Contencioso Electoral por hacer campaña de forma anticipada en 2023, durante su postulación para la alcaldía de Cuenca, su ciudad natal.