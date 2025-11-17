Tribunal en Bangladesh condena a muerte a Sheikh Hasina por crímenes de lesa humanidad

DACA, Bangladesh (AP) — Un tribunal especial de Bangladesh sentenció el lunes a la ex primera ministra Sheikh Hasina a la pena de muerte por cargos de crímenes contra la humanidad relacionados con el levantamiento masivo del año pasado, el cual puso fin a su mandato de 15 años.

La lectura del veredicto desde el tribunal en la capital Daca fue transmitida en vivo. El gobierno interino reforzó la seguridad antes de que se diera a conocer. Se desplegaron soldados, guardias fronterizos paramilitares y policías en Daca y muchas otras partes del país.

El partido de Hasina, la Liga Awami, ha convocado a un paro nacional para protestar contra el veredicto.

Hasina, quien está exiliada en India, fue juzgada en ausencia. Ha calificado al tribunal de "ilegítimo" y ha denunciado el nombramiento de un abogado por parte del Estado para que la represente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.