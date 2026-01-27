Tribunal en Holanda condena a 20 años a eritreo por tráfico de personas y extorsión

LA HAYA, Holanda (AP) — Un tribunal en Holanda condenó el martes a un hombre de Eritrea por tráfico de personas y extorsión, y lo sentenció a la pena máxima de 20 años de prisión, afirmando que él y sus cómplices sometieron a los migrantes a un “trato cruel, violento y degradante”

El Tribunal de Distrito en Overijssel declaró culpable a Tewelde Goitom, también conocido como Amanuel Walid, de maltratar a migrantes que buscaban cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa y exigir dinero a sus familias en Holanda para pagar los peligrosos viajes

El tribunal rechazó su defensa de que no era la persona identificada por los testigos como líder de una notoria red de tráfico que transportaba personas de Libia a Europa y, a menudo, hacia Holanda, donde solicitaban asilo

El juez presidente René Melaard calificó el caso de “excepcionalmente grave” debido tanto a la naturaleza como al alcance de los delitos

“Por un lado, por la grave socavación de la política de inmigración holandesa y europea, pero por otro, y especialmente, por el trato particularmente cruel, violento y degradante al que usted y sus cómplices sometieron a los migrantes”, dijo Melaard

“Usted, junto con sus cómplices, fue despiadado, inescrupuloso y carente de respeto por la dignidad humana en su trato” a los migrantes “aparentemente solo para extorsionar la mayor cantidad de dinero posible de personas vulnerables e indefensas que buscan un futuro mejor”, agregó Melaard

La corte también le ordenó pagar más de 30.000 euros (US$35.000) en daños a las víctimas. Tiene dos semanas para apelar su condena

Los migrantes que buscaban llegar a Europa eran retenidos por la red de Goitom en campamentos en Libia, donde eran “maltratados mientras se les obligaba a llamar a sus familiares, quienes eran presionados para transferir dinero para el paso de sus parientes”, dijo el tribunal en un comunicado. “Hasta que pagaban, el migrante podía salir del campamento y continuar su viaje” a Europa

Cuando comenzó el juicio a principios de noviembre, Goitom, de 42 años, dijo a los jueces que era víctima de una identidad equivocada. Fue extraditado a Holanda en 2022 desde Etiopía, donde fue condenado por delitos similares

El caso de Goitom se retrasó por el largo proceso de extradición de otro hombre, Kidane Zekarias Habtemariam, quien escapó durante el juicio en Etiopía en 2020. Descrito como uno de los traficantes de personas “más buscados del mundo”, Habtemariam fue extraditado de Emiratos Árabes Unidos a Holanda a finales de diciembre y se espera que sea juzgado en un tribunal holandés en una fecha posterior

Habtemariam fue condenado en ausencia y sentenciado a cadena perpetua después de escapar de la custodia en Etiopía mientras era juzgado por tráfico de personas

Ambos hombres enfrentan la justicia en Holanda porque los fiscales holandeses dicen que algunos de sus presuntos delitos ocurrieron ahí. Afirman que los familiares de los migrantes radicados en Holanda que buscaban hacer el peligroso viaje desde África hacia Europa cruzando Libia y el Mediterráneo, fueron extorsionados por traficantes de personas

Los defensores de Goitom no están de acuerdo. “No hay una conexión clara con Holanda”, argumentó Simcha Plas, diciendo que los pagos se realizaron en Eritrea o a través de los Emiratos, y que Holanda carece de jurisdicción

El tribunal rechazó ese argumento al condenar a Goitom por múltiples cargos de complicidad en tráfico de personas y extorsión. Fue absuelto en los casos de dos migrantes porque los jueces dijeron que no había pruebas suficientes

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa