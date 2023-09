MOSCÚ (AP) — Un tribunal de Moscú ratificó el martes la sentencia de 19 años en prisión del líder opositor ruso Alexei Navalny, quien fue condenado por cargos de extremismo en agosto.

Navalny fue declarado culpable de cargos relacionados con las actividades de su fundación anticorrupción y con las declaraciones realizadas por sus principales socios. Fue su quinta condena penal y su tercera sentencia en prisión, y la más larga. Sus partidarios opinan que las sentencias son una estrategia deliberada del Kremlin para silenciar a su principal oponente.

La sentencia de 19 años en prisión de Navalny empezará a contar desde que fue arrestado, el 17 de enero de 2021. Ya estaba cumpliendo una pena de nueve años tras las rejas por varios cargos que, según él, tienen fines políticos.

Uno de los socios de Navalny, Daniel Kholodny, que fue juzgado junto a él, también vio ratificada su sentencia de ocho años en prisión el martes, de acuerdo con la agencia de noticias estatal rusa Tass.

El equipo legal de Navalny dijo luego del fallo del martes que la sentencia era “lamentable” y prometieron seguir luchando contra “el régimen”.

La apelación fue tratada de manera privada debido a que el Ministerio de Asuntos Internos de Rusia dijo que existía la posibilidad de que los simpatizantes de Navalny llevaran a cabo “provocaciones” durante la audiencia, según Tass, y añadió que Navalny compareció a través de una videollamada.

El líder opositor ruso permanece en una prisión de máxima seguridad, la Colonia Penal No. 6, en la localidad de Melekhovo, a unos 230 kilómetros (más de 140 millas) al este de Moscú. Y ahora será transferido a otra colonia penal para cumplir con el resto de su sentencia, de acuerdo con Tass.

Navalny ha pasado meses en una diminuta celda de castigo donde cabe una persona por supuestas infracciones disciplinarias. Éstas incluyen no abrocharse correctamente la ropa de prisión, no presentarse adecuadamente ante un guardia o no lavarse la cara a una hora determinada.