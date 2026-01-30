Tribunal español apoya al Getafe en disputa sobre inscripción de nuevos jugadores

Un tribunal español concedió el viernes un posible salvavidas al Getafe, equipo que lucha por la permanencia en LaLiga, al aceptar parcialmente su recurso contra la prohibición de inscribir nuevos jugadores por incumplimiento del límite salarial.

El club madrileño infringió las estrictas normas de LaLiga sobre gastos y salarios tras ceder al volante nigeriano Christantus Uche al Crystal Palace inglés a principios de temporada.

La liga española redujo el límite salarial del Getafe tras "una nueva evaluación del auditor del club, motivada por la falta de partidos disputados por el jugador y la ausencia de una póliza de seguro que cubriera la operación", según informó la justicia española en un comunicado.

Esta revisión impidió al club de la capital, que se encuentra un punto por encima de la zona de descenso y con el mercado de fichajes de enero a punto de cerrarse, inscribir nuevos jugadores.

El Getafe impugnó las resoluciones de los organismos de LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), argumentando que la modificación "era desproporcionada" y "constituía un abuso de posición dominante" según la legislación europea de competencia, añadió el comunicado.

Un juzgado mercantil de Madrid aceptó parcialmente la solicitud de medidas cautelares del Getafe y suspendió las resoluciones que impedían al club reforzarse en el mercado de invierno, según indicó.

El juez tuvo en cuenta la proximidad del cierre del mercado de fichajes y ordenó mantener abierto el plazo de inscripción para el Getafe hasta que la liga española y la RFEF puedan presentar formalmente sus alegaciones.

"La resolución no obliga a LaLiga a reconocer automáticamente el límite salarial ni autoriza directamente la inscripción automática de jugadores sin escuchar previamente a las partes demandadas", añadió el comunicado.

LaLiga respondió en un comunicado que tiene "el máximo respeto por las resoluciones judiciales", pero expresó su disconformidad con las medidas cautelares concedidas al Getafe.

La actuación de LaLiga "ha sido proporcionada y en estricto cumplimiento" de las normas presupuestarias e impugnará para solicitar el levantamiento de las medidas, añadió el comunicado.

Una polémica sobre inscripciones acaparó los titulares del fútbol español la temporada pasada, cuando el jugador del Barcelona Dani Olmo se vio impedido temporalmente de completar el ciclo debido a los problemas financieros del club catalán.

El Consejo Superior de Deportes intervino y concedió permiso a Olmo de forma temporal.