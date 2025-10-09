Tribunal francés condena a 10 años de prisión a acusado de violar a Gisèle Pelicot
La justicia condenó este jueves a 10 años de prisión al único acusado de violar a Gisèle Pelicot dur
La justicia condenó este jueves a 10 años de prisión al único acusado de violar a Gisèle Pelicot durante el juicio en apelación celebrado en Francia, un año más que la pena que recibió en primera instancia.
"El tribunal y el jurado condenan a Husamettin Dogan a 10 años de prisión", anunció Christian Pasta, presidente del tribunal de apelación de Nimes, en el sur de Francia, tras casi tres horas de deliberación.
Dogan fue el único de los 51 hombres condenados en diciembre en recurrir la sentencia. La fiscalía había pedido una pena de 12 años por participar en una acción de "destrucción masiva" de Pelicot.
