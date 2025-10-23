Tribunal francés condena a TotalEnergies por publicidad engañosa sobre sus metas climáticas

La justicia francesa condenó este jueves al gigante petrolero TotalEnergies por "prácticas comerciales engañosas" al comunicar sobre "su ambición de alcanzar la neutralidad de carbono" y "ser un actor clave en la transición energética".

Esta condena es la primera en el mundo contra una compañía petrolera por "greenwashing" o lavado de imagen verde, aseguró a AFP la oenegé ClientEarth, que sigue de cerca la jurisprudencia contra esta industria.

El caso se abrió tras una demanda presentada en marzo de 2022 por tres grupos ecologistas que acusaban al gigante energético francés de publicidad engañosa por afirmar que podría alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 sin dejar de producir petróleo y gas.

Un tribunal civil de París siguió la opinión de estas oenegés —Greenpeace, Amis de la Terre France y Notre Affaire à Tous— y sentenció que esas afirmaciones podían "alterar el comportamiento de compra" e "inducir a error" al consumidor.

Sin embargo, desestimó las quejas relacionadas con su gas fósil y biocombustibles. Los activistas argumentaron que la empresa los había promocionado de manera engañosa como energía limpia, indicó el tribunal en un comunicado.

A partir de mayo de 2021, TotalEnergies publicitó su objetivo de "neutralidad de carbono para 2050" y promocionó el gas como "el combustible fósil con las menores emisiones de gases de efecto invernadero".

En ese momento, la compañía también cambió su nombre de Total a TotalEnergies para hacer hincapié en sus inversiones en energías bajas en carbono, como la electricidad.

TotalEnergies siempre sostuvo que no incurrió en prácticas comerciales engañosas y que sus mensajes sobre su cambio de nombre, estrategia y papel en la transición energética eran "fiables" y se basaban "en datos objetivos y verificables".

- "Punto de inflexión" -

La condena a TotalEnergies es "un punto de inflexión" en la lucha contra el "greenwashing", celebró Greenpeace.

La decisión será central en la jurisprudencia naciente sobre este acto de presentarse como más virtuoso en términos ambientales de lo que realmente se es.

Tribunales y reguladores europeos ya han señalado por lavado de imagen verde a las aerolíneas KLM en 2024 y Lufthansa en marzo, así como a otras empresas del sector alimentario y de otros ámbitos.

Pero nunca antes una compañía petrolera había sido condenada por un tribunal debido a su estrategia climática. Y aunque el fallo sea francés, la condena debería tener repercusión más allá, según Johnny White, jurista de ClientEarth.

En España, en cambio, la petrolera y gasística Repsol fue absuelta de acusaciones similares.

