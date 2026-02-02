Tribunal noruego detiene al hijo de la princesa heredera por nuevas acusaciones antes de juicio

OSLO, 2 feb (Reuters) - Un tribunal noruego dictaminó el lunes que el hijo mayor de la princesa heredera de Noruega permanecerá bajo custodia policial por nuevas acusaciones formuladas contra él antes de un juicio por un caso diferente que se celebrará esta semana, en el que se enfrenta a cargos de violación y otros delitos

La policía informó anteriormente que Marius Borg Hoiby, de 29 años, hijo de la princesa heredera Mette-Marit e hijastro del príncipe heredero Haakon, fue detenido el domingo por sospecha de causar lesiones físicas, portar un cuchillo y violar una orden de alejamiento

El Tribunal de Distrito de Oslo dijo en un comunicado que había aceptado la solicitud de la policía de mantener a Hoiby bajo custodia durante las próximas cuatro semanas para evitar que reincida. La decisión de mantenerlo detenido sigue sujeta a apelación

Hasta ahora, Hoiby había permanecido en libertad a la espera del juicio, que comienza el martes, por cuatro delitos de violación, así como por violencia doméstica, agresión y posesión de drogas, entre otros delitos, uno de los varios casos que han sacudido a la monarquía noruega

Podría enfrentarse a nuevos cargos por las últimas acusaciones, además de los 38 cargos que ya se le imputan. Su abogado se negó el lunes a comentar las nuevas acusaciones

Hoiby no admite su culpabilidad penal por los cargos de violación y violencia doméstica, pero ha admitido algunos delitos menores y tiene previsto dar una explicación detallada al respecto en el juicio, dijo anteriormente su abogado

El caso contra Hoiby comenzó en 2024, cuando la policía lo nombró sospechoso en un caso de agresión física contra una mujer con la que había mantenido una relación

Hoiby, en una declaración a los medios de comunicación en ese momento, admitió haber causado lesiones físicas a la mujer mientras estaba bajo los efectos de la cocaína y el alcohol, y haber dañado su apartamento. Hoiby dijo que lamentaba sus actos. (Reporte de Terje Solsvik; edición de Alison Williams y Gareth Jones; Editado en Español por Ricardo Figueroa)