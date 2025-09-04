Tribunal peruano ordena excarcelación de expresidente Vizcarra

Un tribunal peruano de apelaciones ordenó excarcelar al expresidente Martín Vizcarra, quien cumple prisión preventiva por un caso de presunta corrupción, informó el miércoles el Poder Judicial.

Vizcarra, que fue jefe de Estado entre 2018 y 2020, fue enviado a prisión el 13 de agosto por un juez que alegó riesgo de fuga en un proceso que se le sigue por supuestos sobornos recibidos cuando fue gobernador de la región de Moquegua (sur) hace 11 años.

La "Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional ordena la inmediata excarcelación del expresidente Martin Vizcarra por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado", indicó una resolución difundida por el Poder Judicial en sus redes sociales.

La decisión judicial declaró fundado un recurso presentado por la defensa del exmandatario contra el juez Jorge Chávez, que dictó la prisión preventiva.

Vizcarra, de 62 años, se encuentra en una cárcel para exmandatarios, donde también están recluidos los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. Antes había sido enviado a una prisión común.

Según la fiscalía, el exmandatario recibió sobornos de empresas constructoras por 2,3 millones de soles (alrededor de US$640.000 al cambio actual), a cambio de la concesión de obras públicas en la región Moquegua.

Vizcarra, que siempre ha defendido su inocencia, respondía en libertad en el juicio por el caso que se remonta a su época de gobernador (2011-2014).

Vicepresidente en el gobierno de Kuczynski (2016-2018), Vizcarra asumió la presidencia tras la renuncia del mandatario por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

En 2019, disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones legislativas. El renovado Parlamento lo destituyó en noviembre de 2020, lo que ocasionó masivas protestas que dejaron dos manifestantes muertos.

cm/ljc/ad