Tribunal reaviva demanda de trabajadora de whole foods por mascarilla de 'black lives matter'

Por Jonathan Stempel y Daniel Wiessner

24 abr (Reuters) - Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos revivió una demanda en la que se acusaba a Whole Foods de despedir ilegalmente a una trabajadora que se negó a quitarse la mascarilla con la frase "Black Lives Matter" y se quejó de racismo en la cadena de supermercados de lujo. En una decisión de 3-0 publicada el miércoles, el Tribunal de Apelaciones del primer Circuito de Estados Unidos dijo que el despido de Savannah Kinzer, una crítica abierta que trabajaba en una tienda de Cambridge, Massachusetts, "podría decirse que se desvió" del proceso disciplinario de Whole Foods. El tribunal, con sede en Boston, también confirmó la desestimación de demandas similares presentadas por otros dos trabajadores, Haley Evans y Christopher Michno, al no encontrar pruebas de que la disciplina de Whole Foods contra ellos fuera inusual. Whole Foods es propiedad de Amazon.com.

Whole Foods ha mantenido durante mucho tiempo que su código de vestimenta, que también cubría eslóganes, logotipos y anuncios visibles, tenía por objeto fomentar un entorno de compras acogedor, seguro e inclusivo.

Kinzer dijo que fue despedida en represalia por "conductas protegidas", como protestar fuera de su tienda, rechazar las exigencias de dejar de llevar una mascarilla, hablar con la prensa y presentar una queja ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo.

Whole Foods dijo que la escasa asistencia de Kinzer, incluidos los "puntos de asistencia" por llevar una mascarilla, justificaban su despido. El juez de circuito Kermit Lipez, sin embargo, dijo que no estaba claro si Whole Foods impuso un punto de asistencia final y decisivo contra Kinzer a través de una aplicación normal de su política de tiempo y asistencia, o debido a su conducta protegida. "Es competencia de un jurado decidir este tipo de controversia", escribió.

El tribunal de apelaciones devolvió el caso de Kinzer a la jueza de distrito Allison Burroughs en Boston, quien desestimó todas las demandas en enero de 2023. (Jonathan Stempel (Nueva York) y Daniel Wiessner (Albany, Nueva York); Editado en español por Héctor Espinoza)