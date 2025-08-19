Tribunal revoca detención domiciliaria a expresidente colombiano Álvaro Uribe y ordena su libertad

BOGOTÁ, 19 ago (Reuters) - Un tribunal revocó el martes la orden de prisión domiciliaria contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe como parte de una condena de 12 años de prisión que le impuso una juez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, al tiempo que ordenó la inmediata libertad del dirigente político.

Una juez condenó a Uribe a comienzos de agosto en medio de un proceso por manipulación de testigos, convirtiéndolo en el primer exmandatario sentenciado en la historia del país sudamericano, pero la defensa del político apeló el fallo argumentando errores de hecho y de derecho, "apreciaciones notoriamente sesgadas" y "vicios insubsanables". (Reporte de Luis Jaime Acosta)