Tribunal sueco suspende cuotas de cacería de lobos por impacto en la conservación

Un tribunal sueco suspendió el lunes las cuotas de cacería de lobos previstas a partir de enero al considerar que las autoridades no demostraron la falta de impacto en la población de esos mamíferos.

La eliminación de hasta 48 lobos debía comenzar el 2 de enero, y el fallo judicial se produjo después de que grupos ecologistas recurrieran las decisiones de las autoridades regionales de conceder licencias de cacerías.

"El principal motivo de la anulación es que el tribunal no consideró que las juntas administrativas de los condados hubieran podido cumplir con su carga de la prueba y demostrar que la caza prevista no obstaculizaría el mantenimiento de un estado de conservación favorable de la población de lobos", señaló el tribunal administrativo de Luleå en un comunicado.

En junio el gobierno sueco decidió reducir el llamado "valor de referencia" necesario para una población sana de lobos de 300 individuos a 170.

También indicó que, en una primera fase, el objetivo sería reducir la población a 270 lobos durante 2026.

La decisión fue criticada, entre otros por la Comisión Europea, por haberse tomado por consideraciones políticas y no sobre la base de criterios científicos.

La jueza Victoria Bäckström señaló que muchos de los demandantes habían objetado que las autoridades regionales utilizaran el nuevo valor de referencia al conceder las licencias.

Añadió que el tribunal consideró que "no está claro qué relevancia real puede darse al nuevo valor de referencia a la luz de las exigencias de la Directiva de Hábitats de la Unión Europea".

Suecia declaró a los lobos especie protegida en la década de 1960, cuando sus poblaciones habían sido diezmadas.

Los lobos comenzaron a reaparecer a finales de los años setenta y cuando su número superó los 200 individuos, Suecia empezó a establecer cuotas de cacería.