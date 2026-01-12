Tribunal suizo ordena tres meses de prisión preventiva a gerente de bar por incendio mortal

GINEBRA (AP) — Un tribunal suizo ordenó el lunes tres meses de prisión preventiva para un gerente de un bar que se incendió durante una celebración de Nochevieja, causando la muerte de 40 personas —en su mayoría jóvenes— y dejando a otras 116 heridas, muchas de ellas de gravedad.

El tribunal de medidas coercitivas en la región suroeste de Valais, ordenó que Jacques Moretti, un gerente del bar Le Constellation en Crans-Montana, fuera retenido debido a un posible "riesgo de fuga" señalado por los fiscales.

Sin embargo, el tribunal indicó en un comunicado que estaba inclinado a levantar los tres meses de detención preventiva si se organizan suficientes "medidas de seguridad", que podrían incluir una fianza. Indicó que el gerente deberá permanecer bajo custodia hasta que se resuelvan las medidas.

La oficina de Patrick Michod, abogado de Moretti, no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico, y su secretaria dijo que el abogado no estaba disponible por el momento.

Un registro comercial suizo menciona a la pareja francesa Jacques y Jessica Moretti como los propietarios del bar. Los abogados de Jessica Moretti, en un comunicado, dijeron que la decisión del tribunal permitirá a su esposo "recuperar la libertad" una vez que se establezcan las condiciones.

Las autoridades suizas han abierto una investigación penal contra los propietarios, quienes son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y causar un incendio de manera involuntaria.

Los investigadores creen que luces de bengala encendieron el fuego al acercarse demasiado al techo, que estaba equipado con material insonorizador. Las autoridades investigan si el material cumplía con las regulaciones y si el uso de bengalas estaba permitido en el bar. No se habían realizado inspecciones de seguridad contra incendios desde 2019.

El presidente suizo Guy Parmelin dijo el viernes que Suiza estaba "consternada" por la tragedia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.