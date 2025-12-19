Tribunal suizo rechaza recurso de ex secretario general de FIFA contra una condena por corrupción

ZÚRICH, 19 dic (Reuters) -

El ex secretario general de la FIFA Jerome Valcke perdió el recurso contra su condena por cargos de corrupción relacionados con los derechos de transmisión del Mundial de fútbol.

La Corte Suprema Federal suiza confirmó las condenas por delitos cometidos por Valcke entre 2013 y 2015.

El tribunal no nombró a Valcke, que fue secretario general de la FIFA desde 2007 hasta que fue despedido por el organismo en enero de 2016.

El francés, que fue la mano derecha del presidente de la FIFA Sepp Blatter durante varios años, fue condenado por un tribunal de apelación suizo en 2022 por falsificar documentos y aceptar sobornos en un caso relacionado con los derechos de medios del Mundial.

Los sobornos estaban relacionados con un esfuerzo de una empresa para asegurarse los derechos de transmisión para los torneos de 2026 y 2030, dijo la Corte Suprema en su sentencia fechada el 4 de diciembre y publicada el viernes. Valcke fue acusado de recibir 1,25 millones de euros (US$1,46 millones) en pagos para ayudar a dos empresas a asegurarse la comercialización de los derechos de la FIFA en Italia y Grecia para varios torneos. El ejecutivo fue condenado a una pena de 11 meses y a una multa en suspenso a raíz del caso de 2022.

El tribunal inferior que condenó a Valcke no podía ser acusado de violar la ley federal en relación con las condenas por soborno, ni su decisión podía considerarse arbitraria, dijo la Corte Suprema.

Valcke fue inicialmente expulsado del fútbol por la FIFA durante 12 años en 2016 por violaciones al código de ética, incluida la mala conducta en la venta de entradas para el Mundial, los gastos de viajes y los derechos de los medios de comunicación. Su prohibición se redujo posteriormente a 10 años.

(1 dólar = 0,8540 euros)

(Reporte de John Revill. Editado en español por Javier Leira)