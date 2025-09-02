Tribunal Supremo de Brasil ignorará "presiones externas", dice juez del caso Bolsonaro
La Corte Suprema de Brasil ignorará "presiones internas o externas" al dictar sentencia en el juicio
- 1 minuto de lectura'
La Corte Suprema de Brasil ignorará "presiones internas o externas" al dictar sentencia en el juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro, afirmó este martes el juez Alexandre de Moraes, sancionado por Estados Unidos como represalia por el proceso penal al expresidente.
El tribunal inició este martes la fase de sentencia en el juicio contra Bolsonaro y otros acusados por un presunto intento de golpe de Estado en 2022. Todos ellos se exponen a penas de más de 40 años de cárcel.
"El papel del Supremo Tribunal Federal es juzgar con imparcialidad y aplicar la justicia a cada uno de los casos concretos, independientemente de amenazas o coacciones, ignorando presiones internas o externas", dijo Moraes al presentar el informe final del caso.
ffb/app/nn
Otras noticias de Jair Bolsonaro
- 1
Un hombre denunció que el hijo de un concejal kirchnerista le rompió la mandíbula porqué pensó que militaba para La Libertad Avanza
- 2
Maxi Salas y su sueño de jugar en River, el clásico con Racing y un eventual cruce con Rojo: “Se dice mucho que va a lastimar”
- 3
Adjudicaron el 81% de las vacantes de residencias tras el polémico examen: las especialidades más y menos elegidas
- 4
Gimena Accardi y Andrés Gil celebraron el final de su obra teatral y Nicolás Vázquez reaccionó: “Hermosa y única”