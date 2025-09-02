Tribunal Supremo de Brasil ignorará "presiones externas", dice juez del caso Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil ignorará "presiones internas o externas" al dictar sentencia en el juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro, afirmó este martes el juez Alexandre de Moraes, sancionado por Estados Unidos como represalia por el proceso penal al expresidente.

El tribunal inició este martes la fase de sentencia en el juicio contra Bolsonaro y otros acusados por un presunto intento de golpe de Estado en 2022. Todos ellos se exponen a penas de más de 40 años de cárcel.

"El papel del Supremo Tribunal Federal es juzgar con imparcialidad y aplicar la justicia a cada uno de los casos concretos, independientemente de amenazas o coacciones, ignorando presiones internas o externas", dijo Moraes al presentar el informe final del caso.

