Tribunal Supremo de Brasil niega permiso a Bolsonaro para ir al hospital tras una caída

Por Ricardo Brito

BRASILIA, 6 ene (Reuters) - El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes negó el martes una solicitud del expresidente Jair Bolsonaro para salir inmediatamente de la cárcel y someterse a exámenes en un hospital de Brasilia tras caerse y golpearse la cabeza, según una decisión judicial.

El líder derechista, de 70 años, se cayó mientras dormía y se golpeó la cabeza con un mueble, escribió su esposa Michelle Bolsonaro en Instagram a primera hora del día.

La policía federal de Brasil dijo en un comunicado que Bolsonaro recibió tratamiento médico inicial el martes por la mañana, y agregó que un médico de la policía federal "encontró lesiones menores" y no vio necesidad de hospitalización.

"Cualquier remisión a un hospital depende de la autorización del Supremo Tribunal Federal", agregó.

Citando el informe policial, Moraes dijo en su decisión que no hay necesidad de que Bolsonaro sea llevado inmediatamente al hospital.

Moraes dijo que la defensa tiene derecho a solicitar exámenes para Bolsonaro, pero que los abogados deben programarlos con antelación y proporcionar información que justifique los procedimientos.

Bolsonaro fue sometido a una serie de procedimientos médicos en diciembre para tratar una hernia y el hipo. Fue dado de alta del hospital el 1 de enero y llevado de vuelta a la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022. (Reportaje de Ricardo Brito en Brasilia; Reportaje adicional de Gabriel Araujo e Isabel Teles en Sao Paulo; Edición de Lisa Shumaker)