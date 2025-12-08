Tribunal Supremo de Cuba condena a cadena perpetua a exministro de Economía Alejandro Gil

LA HABANA, 8 dic (Reuters) - El Tribunal Supremo de Cuba condenó a "privación perpetua de libertad" (cadena perpetua) al exministro de Economía y Planificación Alejandro Gil, tras ser declarado culpable por los delitos de espionaje y corrupción en una primera causa penal.

Además, Gil fue condenado a una sanción de 20 años de cárcel en un segundo proceso penal por "los delitos de cohecho de carácter continuado como medio a fin para cometer falsificación de documentos públicos; así como tráfico de influencias y evasión fiscal, ambos de carácter continuado".

"Alejandro Miguel Gil Fernández, mediante un actuar corrupto y simulador, se aprovechó de las facultades otorgadas por las responsabilidades que asumió para obtener beneficios personales", dijo una nota del Tribunal Supremo de Cuba.

Al acusado le asiste el derecho de interponer los recursos de apelación de las sentencias durante un plazo de 10 días.

Las vistas orales se desarrollaron entre los días 11 y 13 de noviembre de 2025 y entre el 26 y el 29 del propio mes, dijo el texto. (Reporte de Nelson Acosta, Editado en Español por Manuel Farías)