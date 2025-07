Tribunal Supremo de EEUU rechaza permitir que Florida aplique medidas represivas contra inmigración

Por John Kruzel

WASHINGTON, 9 jul (Reuters) - El Tribunal Supremo de Estados Unidos mantuvo el miércoles el bloqueo judicial a una ley de Florida elaborada por los republicanos que tipifica como delito la entrada en el estado de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.

Los magistrados denegaron una petición de las autoridades estatales de levantar una orden de la jueza de distrito Kathleen Williams, con sede en Florida, que les impedía llevar a cabo detenciones y procesamientos en virtud de la ley mientras se desarrolla un recurso legal en tribunales inferiores.

Williams dictaminó que la ley de Florida entraba en conflicto con la autoridad del gobierno federal en materia de política de inmigración.

El fiscal general de Florida, el republicano James Uthmeier, y otros funcionarios estatales presentaron la solicitud de emergencia el 17 de junio pidiendo al Tribunal Supremo que paralizara la orden del juez. Williams consideró que la ley de Florida era probablemente inconstitucional por invadir la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre la política de inmigración de Estados Unidos.

La solicitud del estado a los jueces fue respaldada por America First Legal, un grupo conservador cofundado por Stephen Miller, un alto asesor del presidente Donald Trump y un arquitecto clave de las políticas de inmigración de línea dura de la administración.

La medida de inmigración de Florida fue aprobada por la legislatura del estado, controlada por los republicanos, y firmada en febrero por el gobernador republicano Ron DeSantis. Florida se convirtió así en uno de los siete estados que han aprobado este tipo de leyes en los últimos años, según los archivos judiciales.

La Unión Americana de Libertades Civiles presentó en abril una demanda ante un tribunal federal para impugnar la ley.

La ley impone penas mínimas obligatorias a los inmigrantes adultos que se encuentren ilegalmente en el país y sean declarados culpables de entrar en Florida tras haber llegado a Estados Unidos sin cumplir la ley federal de inmigración.

Las autoridades de Florida sostienen que la medida estatal se ajusta a la ley federal, en lugar de entrar en conflicto con ella. Las penas por infracciones comienzan en nueve meses de prisión para los primeros infractores y llegan hasta cinco años para determinados inmigrantes en el país ilegalmente que tengan antecedentes por delitos graves y entren en Florida después de haber sido deportados o de que un juez federal haya ordenado su expulsión de Estados Unidos. La ley estatal exime a los inmigrantes en situación irregular a los que el gobierno federal haya concedido cierta autorización para permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, la represión de la inmigración en Florida no hace excepciones en el caso de quienes buscan protección humanitaria o tienen pendientes solicitudes de ayuda de inmigración, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que presentó una demanda ante un tribunal federal para impugnar la ley. La ACLU presentó una demanda colectiva en nombre de dos inmigrantes en situación irregular que residen en Florida, un grupo de defensa de los inmigrantes y la asociación sin ánimo de lucro Farmworker Association of Florida, entre cuyos miembros hay inmigrantes en situación irregular que entran y salen de Florida por temporadas para recoger la cosecha. Bacardi Jackson, director ejecutivo de la ACLU de Florida, en un comunicado emitido tras la presentación de la impugnación, afirmó que la ley de Florida "no sólo es inconstitucional: es cruel y peligrosa". Williams emitió en abril una orden judicial preliminar que prohibía a las autoridades de Florida aplicar la medida. (Reporte de John Kruzel; edición de Will Dunham. Editado en español por Natalia Ramos)