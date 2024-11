Tribunal supremo de Hong Kong favorece igualdad en herencia y vivienda para parejas del mismo sexo

HONG KONG (AP) — El máximo tribunal de Hong Kong confirmó el martes fallos anteriores a favor de los beneficios de vivienda subvencionada y los derechos de herencia igualitarios para parejas casadas del mismo sexo, en una histórica victoria para la comunidad LGBTQ+ de la ciudad.

El Tribunal de Última Instancia desestimó las apelaciones del gobierno, poniendo fin a varias batallas legales que se prolongaron durante años sobre el trato diferenciado que enfrentan las parejas del mismo sexo casadas en el extranjero, según las políticas de la Autoridad de Vivienda de Hong Kong y dos leyes de herencia.

Se espera que las decisiones, tomadas de manera unánime, tengan un amplio impacto en la vida de las parejas del mismo sexo, que tradicionalmente han tenido menos derechos que las parejas heterosexuales en esa ciudad, que es un centro financiero global.

Se había argumentado que las políticas de vivienda excluyentes eran beneficiosas para las parejas casadas de sexo opuesto porque aumentan el suministro de vivienda subvencionada para ellas y, por lo tanto, apoyan la institución de las familias tradicionales, dijo en su fallo el presidente del tribunal, Andrew Cheung.

Pero Cheung señaló que las autoridades no dieron pruebas que demostraran el posible impacto en las parejas de sexo opuesto si esas políticas se relajaran.

“Las políticas impugnadas no pueden justificarse”, escribió.

En cuanto a las leyes de herencia, los jueces Roberto Ribeiro y Joseph Fok dictaminaron en su fallo escrito que las disposiciones objetadas son “discriminatorias e inconstitucionales”.

El gobierno de Hong Kong dijo en un comunicado que respeta las decisiones del tribunal, y agregó que estudiará los fallos y buscará asesoramiento legal sobre los próximos pasos.

Hong Kong no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que lleva a algunas parejas a casarse en otros lugares.

Actualmente, la ciudad solo reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo para ciertos fines, como la tributación, los beneficios del servicio civil y las visas de dependientes. Muchas de las concesiones del gobierno se ganaron a través de impugnaciones legales, y en la ciudad se ha producido una creciente aceptación social hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En septiembre de 2023, el tribunal superior dictaminó que el gobierno debería proporcionar un marco para reconocer a las parejas casadas del mismo sexo. Este fallo, junto con otras impugnaciones legales exitosas presentadas por miembros de la comunidad LGBTQ+, convirtieron a Hong Kong en el único lugar en China que otorga tal reconocimiento a las parejas del mismo sexo.

En fallos separados emitidos en 2020 y 2021, un tribunal inferior dictaminó que las políticas de vivienda relacionadas con los casos del martes violaban el derecho constitucional a la igualdad, y que excluir a los cónyuges del mismo sexo de los beneficios de la ley de herencia constituía una discriminación ilegal.

El gobierno había impugnado estas decisiones en el tribunal de apelaciones, pero perdió en octubre de 2023. Luego llevó los casos al tribunal superior.

Nick Infinger, quien puso en marcha una evaluación judicial contra la Autoridad de Vivienda en 2018, dijo a los periodistas que en los fallos del martes “se reconoció que las parejas del mismo sexo pueden amarse y merecen vivir juntas”.

“Esta lucha no es solo por mí y por mi pareja, sino por todas las parejas del mismo sexo en Hong Kong”, dijo fuera del edificio del tribunal.

Pero agregó que todavía se sentía “un poco pesimista” sobre si Hong Kong pudiera llegar a ser como Taiwán y Tailandia en cuanto a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Hong Kong Marriage Equality, una organización no gubernamental, dijo en un comunicado que las decisiones de los jueces dejaron claro que la discriminación y el trato diferenciado según la orientación sexual violan la dignidad humana y la igualdad. Hizo un llamado al gobierno para que ponga fin de inmediato a la exclusión del matrimonio de las parejas del mismo sexo.

Las decisiones del tribunal superior también concluyeron un largo viaje legal emprendido por Henry Li y su difunto compañero, Edgar Ng. Después de casarse en Gran Bretaña en 2017, Ng compró un apartamento subvencionado como su hogar matrimonial con Li.

Sin embargo, la Autoridad de Vivienda dijo que Li no podía ser agregado como ocupante autorizado del apartamento en calidad de miembro de la familia de Ng porque los miembros de parejas casadas del mismo sexo no entran en su definición de “cónyuge”. A Ng también le preocupaba que, si moría intestado, sus propiedades no pasarían a Li, según se escuchó en el tribunal.

Ng murió en 2020 tras sufrir años de depresión.

Después de los fallos, Li publicó un mensaje en su cuenta de Facebook, diciendo que, aunque ha vivido con dolor en ausencia de Ng, no ha renunciado a la aspiración de su esposo de buscar la igualdad.

“Sin ti a mi lado, los argumentos del gobierno y de la Autoridad de Vivienda en los casos parecían volverse más crueles, causándome aún más angustia”, escribió a Ng en el mensaje. “Espero que aún puedas escuchar el reconocimiento de todos hacia ti”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

