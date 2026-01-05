Tribunal Supremo de Venezuela ordena que vicepresidenta Rodríguez asuma como presidenta encargada

3 ene (Reuters) - La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el sábado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada del país ante la ausencia de Nicolás Maduro, detenido por la madrugada en Caracas en una operación de fuerzas de Estados Unidos. La decisión judicial dispone que Rodríguez "asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la Nación", dijo la magistrada Tania D´Amelio, presidente de la Sala Constitucional al leer el fallo en una transmisión de la televisora estatal.

Agregó que la sala además se declara competente y debatirá a fines de "determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad del Estado, la gestión de gobierno y la defensa de la soberanía ante la ausencia forzosa del Presidente de la República" Maduro.

(Redacción Reuters)